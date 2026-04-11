Grave acidente mata casal em moto após carro invadir pista contrária no interior de SP

Um casal morreu em uma colisão entre carro e moto na Rodovia Deputado Eduardo Vicente Nasser (SP-350), entre Casa Branca e Itobi (SP), na noite de quinta-feira (9). As vítimas foram identificadas como Marcela Paula da Silva Silva, de 43 anos, e Roberto Ferreira da Silva Silva, de 42.
O velório do casal será nesta sexta-feira (10), em horário noturno, no Velório Municipal de Aguaí. O sepultamento acontece no sábado (11), no Cemitério Municipal de Aguaí.
O acidente aconteceu por volta das 20h30 no km 239 da rodovia. Segundo o Centro de Controle de Multimodal (CCM) da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o carro seguia sentido interior e, ao fazer uma ultrapassagem, invadiu a pista contrária.