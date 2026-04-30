Mais de 135 kg de maconha são apreendidos em Adamantina



Uma grande quantidade de droga, escondida de forma estratégica em meio a caixas vazias, foi apreendida pela Polícia Militar Rodoviária na noite de terça-feira (29), na rodovia Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em Adamantina.

Durante a Operação Impacto/Divisa, os policiais abordaram um caminhão que transportava cerca de duas mil caixas vazias para frutas. O que chamou a atenção da equipe foi o nervosismo do motorista e suas respostas contraditórias, o que levou a uma vistoria mais detalhada no veículo.

No meio da carga aparentemente comum, os policiais encontraram cinco fardos de maconha, cuidadosamente escondidos entre as caixas. Ao todo, foram apreendidos 135,188 quilos da droga, divididos em 126 tabletes, evidenciando uma tentativa de camuflagem para dificultar a fiscalização.

O motorista, um homem de 33 anos, confessou que pegou a droga em Cacoal (RO) e a levaria até São José do Rio Preto, onde receberia R$ 30 mil pelo transporte.

Além da droga, foram apreendidos um celular, R$ 552 em dinheiro, o caminhão e documentos pessoais. A ocorrência foi apresentada na Delegacia da Polícia Civil de Adamantina, onde o suspeito permaneceu preso e à disposição da Justiça. (Por: Redação)