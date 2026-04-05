5º Campeonato Interno de Futebol Médio da Sabesp de Adamantina é sucesso com Argentina campeão

Argentina/ ART Móveis Planejados/ Adamantina House/ Vamo Envolver sagrou-se campeão da 5ª edição do Campeonato Interno Resenha de Futebol Médio da Sabesp de Adamantina realizado na noite da quarta-feira (22).
Mostrando melhor futebol em campo a equipe com facilidade conquistou o título ao golear por 4 a 0, a Espanha/ HGP Engenharia/ Eli Confecção. Maicon, Orlando, Carneiro e Giovane foram os marcadores dos gols do titulo.
BRASIL FICA EM 3º LUGAR
O time do Brasil /Shiba Sushi/ Construtora Mecena melhor em campo conquistou o 3º lugar com a vitória por 3 a 1, contra a França/ MultiDrogas/ Denis Eletrecista. Bibi, Dú Robinho e Marco fizeram os gols do Brasil. Gabriel “Carlota” descontou para a França.
ARBITRAGEM
Lucas Pimenta
PREMIAÇÃO
Após o encerramento da disputa final os organizadores fizeram a premiação aos melhores da competição com a premiação das 4 equipes e jogadores.
-Goleiro menos vazado: Juliano e Zé Carlos “Gordo” (Espanha)
-Artilheiro: Dú Robinho 9 Gols (Brasil)
-Jogador Revelação: Orlando (Argentina)
-Craque do Campeonato: Júlio (Argentina)
ORGANIZAÇÃO
Amigos Resenha dos treinamentos das quartas-feiras da Sabesp de Adamantina.
Por: Jair Kbça – Foto Cedida Bruno Cardoso
.