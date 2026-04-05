5º Campeonato Interno de Futebol Médio da Sabesp de Adamantina é sucesso com Argentina campeão

Argentina/ ART Móveis Planejados/ Adamantina House/ Vamo Envolver sagrou-se campeão da 5ª edição do Campeonato Interno Resenha de Futebol Médio da Sabesp de Adamantina realizado na noite da quarta-feira (22).

Mostrando melhor futebol em campo a equipe com facilidade conquistou o título ao golear por 4 a 0, a Espanha/ HGP Engenharia/ Eli Confecção. Maicon, Orlando, Carneiro e Giovane foram os marcadores dos gols do titulo.

BRASIL FICA EM 3º LUGAR

O time do Brasil /Shiba Sushi/ Construtora Mecena melhor em campo conquistou o 3º lugar com a vitória por 3 a 1, contra a França/ MultiDrogas/ Denis Eletrecista. Bibi, Dú Robinho e Marco fizeram os gols do Brasil. Gabriel “Carlota” descontou para a França.

ARBITRAGEM

Lucas Pimenta

PREMIAÇÃO

Após o encerramento da disputa final os organizadores fizeram a premiação aos melhores da competição com a premiação das 4 equipes e jogadores.

-Goleiro menos vazado: Juliano e Zé Carlos “Gordo” (Espanha)

-Artilheiro: Dú Robinho 9 Gols (Brasil)

-Jogador Revelação: Orlando (Argentina)

-Craque do Campeonato: Júlio (Argentina)

ORGANIZAÇÃO

Amigos Resenha dos treinamentos das quartas-feiras da Sabesp de Adamantina.

Por: Jair Kbça – Foto Cedida Bruno Cardoso

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