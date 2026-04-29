Alunos da ETEC Agrícola de Adamantina realizam visita técnica à Agrishow 2026

Nesta terça-feira, dia 28, alunos da Escola Técnica Agrícola de Adamantina – Etec Engenheiro Herval Bellusci realizam uma importante visita técnica à Agrishow 2026, considerada a maior feira de tecnologia agrícola da América Latina, em Ribeirão Preto (SP).

A atividade conta com a participação dos estudantes dos cursos técnicos em Agropecuária e Agronegócio, que vivenciam na prática as principais inovações e tendências do setor agroindustrial, ampliando os conhecimentos adquiridos em sala de aula.

Durante a visita, os alunos têm a oportunidade de conhecer máquinas agrícolas de última geração, tecnologias voltadas à produção sustentável, além de interagir com empresas, profissionais e especialistas do agronegócio. A experiência proporciona uma visão estratégica sobre o presente e o futuro do setor.

Organizada pela instituição, a visita integra as ações pedagógicas voltadas à formação técnica e científica dos estudantes. Como parte da atividade, os alunos deverão elaborar relatórios de observação, reforçando o compromisso acadêmico e o caráter formativo da experiência.

De acordo com a coordenação pedagógica, iniciativas como essa fortalecem a formação dos alunos, aproximando-os da realidade do mercado de trabalho e incentivando o desenvolvimento de competências essenciais para atuação no agronegócio.

A Etec Engenheiro Herval Bellusci reafirma, assim, seu compromisso com uma educação de qualidade, conectada às demandas do setor produtivo e às inovações que impulsionam o agro brasileiro.

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