Adamantina fortalece políticas públicas com reunião do Conselho Municipal da Pessoa Idosa

A Prefeitura de Adamantina realizou, no dia 28 de abril de 2026, a terceira reunião ordinária do ano do Conselho Municipal da Pessoa Idosa (CMPI), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e responsável por acompanhar e contribuir com as políticas públicas voltadas à população idosa do município.

O Conselho reúne-se mensalmente e, quando necessário, em caráter extraordinário, promovendo um espaço permanente de diálogo, escuta e construção coletiva entre o poder público e a sociedade civil.

Durante os encontros, são discutidas diretrizes, ações e estratégias que visam garantir os direitos da pessoa idosa, além de fortalecer iniciativas que promovam qualidade de vida, inclusão social e atendimento adequado a esse público.

A realização periódica das reuniões reforça a importância do CMPI como instrumento de controle social e participação cidadã, contribuindo para o aprimoramento das políticas públicas e para o desenvolvimento de ações mais eficazes no município.

A Prefeitura de Adamantina reafirma seu compromisso com a valorização da pessoa idosa, apoiando iniciativas que promovam respeito, cuidado e dignidade, assegurando uma atuação integrada e contínua em benefício dessa parcela da população.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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