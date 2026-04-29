Prefeitura de Adamantina marca presença na Agrishow 2026 com foco em inovação e desenvolvimento do agro

Com foco em inovação e inclusão no campo, a Agrishow 2026, iniciada na última segunda-feira (27 de abril), em Ribeirão Preto (SP), segue consolidando-se como um dos principais eventos do agronegócio na América Latina.

Reconhecida como a maior feira de tecnologia agrícola da região, a Agrishow reúne lançamentos, tendências e soluções que impulsionam o desenvolvimento do setor, reforçando seu papel na modernização, produtividade e inclusão no campo.

A Prefeitura de Adamantina esteve representada no evento pelo prefeito José Carlos Martins Tiveron e pelas representantes da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente: Débora Simone Queiroz Cecílio, diretora de Agricultura, e Paula Mariko Hatsumura Shioda, técnica em Meio Ambiente e interlocutora do programa Município Agro. A comitiva participou das atividades na terça-feira (28 de abril), ocasião em que também foi realizada a assinatura de novo convênio do Ranking Paulista Município Agro.

Na edição passada 2024/2025, Adamantina foi destaque ao conquistar a primeira colocação no Grupo 2 (municípios com PIB entre R$ 500 milhões e R$ 3 bilhões) no Ranking Paulista Município Agro – ciclo 2024/2025 (7ª edição), promovido pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Naquela edição, 90 cidades foram premiadas entre os 125 municípios certificados, recebendo recursos financeiros como reconhecimento pelas boas práticas na execução de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento agropecuário. Como primeira colocada em seu grupo, Adamantina foi contemplada com o valor de R$ 200 mil.

Agrishow 2026

Na sua 30ª edição, realizada em 2025, a Agrishow registrou R$ 14,6 bilhões em intenções de negócios, com crescimento de 7% em relação ao ano anterior, além de recorde de público, com 197 mil visitantes e mais de 800 marcas expositoras em uma área de 520 mil m².

A feira reafirma seu papel como um importante espaço de conexão entre pequenos, médios e grandes produtores, promovendo o acesso à tecnologia agrícola e incentivando o desenvolvimento do setor.

A participação de Adamantina no evento reforça o compromisso da administração municipal em acompanhar as tendências do agronegócio, incentivar a qualificação dos produtores e fortalecer parcerias estratégicas, reconhecendo o setor como um dos pilares do desenvolvimento econômico local e regional.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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