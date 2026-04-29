Curso prepara participantes em Adamantina para captação de recursos em projetos culturais

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com o Sesc e Sincomércio, realizou nesta terça-feira uma importante ação de capacitação voltada ao fortalecimento da área cultural no município. Foi realizado o curso “Leis de Fomento e Incentivo à Cultura”, dentro da atividade “Em Per Curso Cultural”.

Com abordagem teórico-prática, o curso apresentou aos participantes as principais possibilidades de obtenção de recursos para a viabilização de projetos culturais, além de orientar sobre as etapas de elaboração, planejamento e adequação das propostas conforme os diferentes mecanismos de fomento.

A formação teve carga horária de 8 horas e foi destinada a participantes a partir de 16 anos, sendo realizada em dois períodos:

. Das 9h às 13h: etapa teórica

. Das 14h30 às 18h30: etapa prática

A atividade foi ministrada por Ivan Montanari, mestre em Gestão de Políticas Públicas e especialista em Gestão e Políticas Culturais.

O curso aconteceu no Anfiteatro Fernando Paloni, localizado na Avenida Ademar de Barros, 200, Centro, e contou com participação gratuita, mediante inscrição prévia realizada pelo aplicativo Credencial Sesc SP e pelo site oficial do Sesc.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Adamantina em incentivar a formação cultural, ampliar o acesso à informação e apoiar produtores, artistas e interessados na construção de projetos que contribuam para o desenvolvimento cultural do município.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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