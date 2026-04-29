Sincomercio de Adamantina realiza ação de credenciamento do Sesc voltada a trabalhadores do comércio

Trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo de Adamantina têm uma oportunidade facilitada para emitir a Credencial Plena do Sesc, que garante acesso a uma série de benefícios nas áreas de cultura, lazer, saúde e educação.

Nesta quarta-feira (29), uma equipe do Sesc Thermas de Presidente Prudente realiza uma ação de credenciamento presencial no município, com atendimento aberto ao público pela manhã, no Sincomercio Nova Alta Paulista, e, à tarde, voltado aos funcionários do Hospital Psiquiátrico Pai Nosso Lar.

No período das 10h às 12h, o atendimento acontece na sede do Sincomercio Nova Alta Paulista, localizada na Avenida Cristóvão Goulart Marmo, 739, no Centro. No local, trabalhadores interessados poderão realizar ou iniciar o processo de credenciamento de forma orientada, com apoio da equipe do Sesc.

A Credencial Plena é destinada prioritariamente a trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, bem como a seus dependentes, e possibilita o acesso a uma ampla rede de serviços e atividades em todo o estado de São Paulo e também em outras unidades do Sesc no país.

Entre os principais benefícios estão descontos em ingressos para espetáculos de música, teatro, dança e circo; condições especiais para participação em cursos e atividades físicas; acesso a serviços odontológicos em diversas unidades; além de valores diferenciados em passeios, excursões, restaurantes e hospedagens do Sesc em todo o Brasil.

Além da ação no sindicato, a equipe do Sesc Thermas também realiza, no período da tarde, uma visita ao Hospital Psiquiátrico Pai Nosso Lar, onde o credenciamento será direcionado aos funcionários da instituição, ampliando o acesso aos benefícios para trabalhadores da área da saúde no município.

O processo de credenciamento pode ser iniciado de forma digital, por meio do aplicativo Credencial Sesc SP, com envio de documentos e validação do vínculo empregatício, sendo posteriormente analisado pela instituição. A ação presencial, no entanto, busca facilitar esse acesso, oferecendo orientação direta e esclarecimento de dúvidas.

Com iniciativas como essa, o Sesc reforça sua atuação junto aos trabalhadores do comércio, promovendo acesso qualificado a atividades que contribuem para o bem-estar, a qualidade de vida e o desenvolvimento cultural.

SERVIÇO

Credenciamento Sesc – Adamantina

Manhã (aberto ao público)

Sincomércio Nova Alta Paulista

Avenida Cristóvão Goulart Marmo, 739 – Centro

Das 10h às 12h

Tarde (ação interna)

Hospital Psiquiátrico Pai Nosso Lar

Credenciamento voltado aos funcionários da instituição

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