SUBWAY Adamantina traz de volta o clássico “Sub Almôndegas”

Quem gosta de um sanduíche saboroso tem um ótimo motivo para visitar o Subway Adamantina. A unidade acaba de anunciar o retorno de um dos itens mais pedidos pelos clientes: o tradicional Sub Almôndegas, que voltou ao cardápio, mas por tempo limitado.

O clássico, que estava fora das lojas desde 2018, chega repaginado e ainda mais saboroso. Agora, o sanduíche é preparado com carne 100% bovina, além do já conhecido molho marinara, que garante aquele toque especial e marcante.

Outro diferencial do Sub Almôndegas é a possibilidade de personalização. O cliente pode montar o lanche do seu jeito, escolhendo entre diversos tipos de queijos, vegetais frescos e molhos, criando combinações únicas a cada pedido. O sanduíche está disponível nos tamanhos 15 cm ou 30 cm, ideal tanto para uma refeição rápida quanto para quem quer matar a fome de verdade.

A novidade já está disponível na unidade de Adamantina, localizada na rua Osvaldo Cruz, 251 – centro. Telefone: (18) 99819-1672.

Vale a pena aproveitar, já que o retorno do Sub Almôndegas é por tempo limitado.

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