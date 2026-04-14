Judoca de Adamantina conquista 3º lugar em Inter-Regional em Rio Preto e vaga para final estadual

O atleta da Associação de Judô de Adamantina, João Pedro Lima Ferreira da Silva, conquistou o 3º lugar no Campeonato Inter-Regional da modalidade, realizado neste sábado (11) em São José do Rio Preto.

Competindo na categoria Júnior Masculino Pesado (+100 kg), o judoca garantiu um lugar no pódio e, com o resultado, assegurou classificação para a final estadual da competição, etapa que reúne os melhores atletas do judô paulista.

O torneio abrangeu atletas das categorias Sub-15, Sub-18 (Cadete) e Sub-21 (Júnior), nos naipes masculino e feminino. A organização esteve sob responsabilidade da 6ª Delegacia Regional de Judô Araraquarense, em conjunto com outras regionais participantes.

Por Siga Mais – Peakframe Fotos Esportivas

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