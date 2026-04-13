Adamantina promove programação especial em valorização à cultura indígena

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, por intermédio com a Casa SP Afro Brasil de Adamantina, realiza ao longo do mês de abril uma programação especial em alusão ao Dia dos Povos Indígenas. A iniciativa tem como objetivo valorizar, preservar e difundir a cultura dos povos originários, fortalecendo o reconhecimento de sua importância histórica e social.

As atividades começaram nesta segunda-feira e serão desenvolvidas entre os dias 13 e 17 de abril, com a participação de alunos da rede municipal de ensino, em articulação com a Secretaria Municipal de Educação. A programação foi organizada de forma a atender diferentes faixas etárias, contemplando atividades nos períodos da manhã e da tarde.

No período da manhã, as ações são voltadas às crianças da Educação Infantil e das pré-escolas, com atividades de conversação, grafismo e vivências inspiradas nas tradições indígenas, promovendo o contato inicial com aspectos culturais e simbólicos desses povos.

Já no período da tarde, os alunos do Ensino Fundamental I participam de rodas de conversa e sessões de cine indígena, com o objetivo de ampliar o conhecimento e estimular reflexões sobre a história, os saberes tradicionais e a diversidade cultural dos povos originários.

Como destaque da programação, no dia 23 de abril, a cacique Lidiane Damasceno Cotuí Ignesta ministrará duas palestras, destinadas aos alunos da EMEF Prof. Eurico Leite de Morais e do Lar Cristão de Adamantina. A atividade proporcionará aos estudantes um contato direto com vivências, tradições e perspectivas contemporâneas dos povos indígenas.

Todas as atividades serão realizadas na Casa SP Afro Brasil de Adamantina, que também disponibiliza mais informações pelo telefone (18) 99146-9549.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a valorização da diversidade cultural, o respeito às tradições indígenas e a promoção de uma formação cidadã, crítica e consciente desde a infância.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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