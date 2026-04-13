Prefeitura de Adamantina lança Campanha do Agasalho e reforça solidariedade da população

Com a chegada das baixas temperaturas, a Prefeitura de Adamantina, por meio do Fundo Social de Solidariedade, inicia mais uma edição da tradicional Campanha do Agasalho.
A Campanha do Agasalho 2026 tem como foco a arrecadação de roupas de inverno, cobertores e calçados em bom estado para aquecer pessoas em situação de vulnerabilidade social. As ações municipais incluem a disponibilização de pontos de coleta em órgãos públicos e outros locais estratégicos, além do estabelecimento de metas de arrecadação crescentes para atender à demanda durante o inverno.
Como parte da mobilização, será realizado o Dia D da campanha no dia 26, quando os atiradores do Tiro de Guerra estarão percorrendo diversos bairros da cidade para arrecadar doações diretamente com a população, ampliando o alcance da ação e facilitando a participação dos munícipes.
A população é convidada a participar ativamente da campanha:
Como ajudar:
O que doar: roupas de frio, agasalhos, cobertores, meias e toucas, sempre em bom estado de conservação (limpos e sem rasgos).
A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a promoção da dignidade humana e o cuidado com aqueles que mais precisam. A Prefeitura destaca que pequenos gestos podem fazer grande diferença na vida de muitas pessoas, fortalecendo os laços de solidariedade e contribuindo para uma cidade mais justa e acolhedora.
Pontos de coleta:
Camda
OAB
Fundo Social de Solidariedade
Tiro de Guerra
Sicoob Nosso
Adagro
Participe. Doe. Aqueça vidas.