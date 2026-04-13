Prefeitura de Adamantina lança Campanha do Agasalho e reforça solidariedade da população

Com a chegada das baixas temperaturas, a Prefeitura de Adamantina, por meio do Fundo Social de Solidariedade, inicia mais uma edição da tradicional Campanha do Agasalho.

A Campanha do Agasalho 2026 tem como foco a arrecadação de roupas de inverno, cobertores e calçados em bom estado para aquecer pessoas em situação de vulnerabilidade social. As ações municipais incluem a disponibilização de pontos de coleta em órgãos públicos e outros locais estratégicos, além do estabelecimento de metas de arrecadação crescentes para atender à demanda durante o inverno.

Como parte da mobilização, será realizado o Dia D da campanha no dia 26, quando os atiradores do Tiro de Guerra estarão percorrendo diversos bairros da cidade para arrecadar doações diretamente com a população, ampliando o alcance da ação e facilitando a participação dos munícipes.

A população é convidada a participar ativamente da campanha:

Como ajudar:

O que doar: roupas de frio, agasalhos, cobertores, meias e toucas, sempre em bom estado de conservação (limpos e sem rasgos).

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a promoção da dignidade humana e o cuidado com aqueles que mais precisam. A Prefeitura destaca que pequenos gestos podem fazer grande diferença na vida de muitas pessoas, fortalecendo os laços de solidariedade e contribuindo para uma cidade mais justa e acolhedora.

Pontos de coleta:

Camda

OAB

Fundo Social de Solidariedade

Tiro de Guerra

Sicoob Nosso

Adagro

Participe. Doe. Aqueça vidas.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA



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