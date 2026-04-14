Casa do Garoto recebe doação de computadores e melhorias em sala de informática

A Casa do Garoto – Instituição Solidária Carlos Pegoraro recebeu, na tarde desta segunda-feira, importantes melhorias para sua estrutura, com a entrega oficial da revitalização da sala de informática e a doação de novos equipamentos. A ação foi viabilizada por meio de iniciativa filantrópica do Sicoob Nosso de Adamantina.

O espaço passou por pintura completa e foi equipado com três computadores, proporcionando um ambiente mais adequado e moderno para o desenvolvimento das atividades educacionais oferecidas pela entidade. Com a melhoria, os alunos atendidos passam a contar com melhores condições para realizar pesquisas, estudar, desenvolver habilidades digitais e ampliar seus conhecimentos.

O evento contou com a presença de diretores e colaboradores do Sicoob Nosso de Adamantina, da presidente da entidade, Ivoni Gonçalves Ramos, além de representantes do Fundo Social de Solidariedade e da Secretaria Municipal de Assistência Social.

A presidente da Casa do Garoto, Ivoni Gonçalves Ramos, destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento das atividades desenvolvidas pela entidade. “Essa doação representa um avanço significativo para o nosso trabalho. A melhoria da sala de informática oferece mais qualidade no atendimento às crianças e adolescentes, ampliando as possibilidades de aprendizado e inclusão digital”, afirmou.

Representantes do Sicoob Nosso de Adamantina, ressaltaram o compromisso social da cooperativa com a comunidade, em investir em educação e inclusão digital como passo fundamental para transformar realidades. A cooperativa já entregou também 5 computadores ao Lar Cristão com mesas e cadeiras e outros 6 equipamentos para a APAE.

A iniciativa reforça a importância da parceria entre instituições financeiras, poder público e entidades sociais na promoção de ações que contribuem diretamente para a formação e o desenvolvimento de crianças e adolescentes, ampliando oportunidades e fortalecendo o papel social da comunidade.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA



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