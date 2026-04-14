Secretária Beth ressalta que o índice alcançado de 83% de crianças alfabetizadas no município estava previsto para 2030

A TV Folha Regional recebeu na manhã de segunda-feira (6) no programa Entrevista da Semana a secretária municipal de educação Elisabeth Gomes Meirelles e a professora Vilma Guelsi para falar sobre o destaque alcançado por Adamantina no cenário educacional com o resultado do ICA (Indicador Criança Alfabetizada) 2025, que apontou que 83% das crianças do município estão alfabetizadas.

“Foram avaliados alunos das três escolas municipais que tem o Ensino Fundamental, já que o Governo federal estabelece que nesta fase escolar as crianças precisam estar alfabetizadas, lendo com fluência e escrevendo com excelência”, explicou a secretária.

De acordo com a projeção traçada pela Educação Municipal, trabalhava-se em 2025 para chegar à meta de 69%, baseado no avanço dos índices dos anos anteriores (em 2023, o percentual era de 67% e em 2024 foi de 66%). E quando veio o índice, de 83%, ficamos muito surpresos. Esse percentual era para ser atingido somente em 2030, de acordo com o Ministério da Educação”. Portanto, o avanço foi equivalente ao esperado para cinco anos.

“Este é um trabalho que vem desde o Ensino Infantil. Adamantina tem feito um trabalho excelente na Educação, graças ao empenho dos professores, dos coordenadores, das técnicas, dos diretores e todos os demais profissionais em parceria com o curso Alfabetiza Juntos da Rede estadual de Educação”, enfatizou Beth.

O ICA avalia crianças de 7 anos em habilidades de leitura, escrita e compreensão de textos simples, sendo um dos principais indicadores do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. O resultado alcançado por Adamantina supera a meta estabelecida pelo MEC.

“Agora o desafio é maior: manter esse alto percentual. Isso exigirá que o trabalho seja constante, por isso já estamos tomando algumas medidas estratégicas”, afirmou a secretária.

Vilma ressaltou que o convênio firmado recentemente pela Prefeitura por meio da Secretaria de Educação com a Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia contribuirá de maneira fundamental para a manutenção da qualidade da alfabetização e chega como um novo marco no fortalecimento do ensino público municipal, porque vai integrar o conteúdo escolar às experiências de vida dos estudantes, promovendo o desenvolvimento da autonomia, do pensamento crítico e da criatividade entre os alunos do ensino fundamental da rede municipal.

.