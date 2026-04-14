Cartório Eleitoral de Adamantina terá novo endereço em breve

O Cartório Eleitoral de Adamantina deverá funcionar em um novo endereço, conforme termo de ratificação publicado pela Prefeitura local. A medida formaliza a locação de um imóvel na área central da cidade para abrigar a sede da 157ª Zona Eleitoral, responsável pelo atendimento regional.

De acordo com o documento oficial, o imóvel está localizado na Rua Deputado Salles Filho, 682, e será destinado à instalação da nova estrutura da Justiça Eleitoral no município. A mudança ainda não tem data definida para ocorrer, devendo ser anunciada posteriormente pelos órgãos envolvidos.

O contrato estabelece que, em um primeiro momento, o custo da locação será dividido entre os municípios atendidos pela Zona Eleitoral: Adamantina, Flórida Paulista e Mariápolis. O valor mensal do aluguel é de R$ 7.168,38, sendo que Adamantina ficará responsável por 70% do total, enquanto Flórida Paulista arcará com 20% e Mariápolis com 10%.

Ainda conforme a publicação, essa divisão de despesas é temporária e deverá vigorar até o final do ano que vem. A partir de 1º de janeiro de 2028, todos os custos relacionados ao imóvel passarão a ser de responsabilidade do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).

A formalização do contrato ocorreu por meio de inexigibilidade de licitação, conforme previsto na legislação vigente.

A nova estrutura deverá proporcionar melhores condições de atendimento ao público e de funcionamento dos serviços eleitorais, fortalecendo a atuação da Justiça Eleitoral na região.

Até que a mudança não ocorra, o Cartório Eleitoral continua com seu funcionamento na Alameda Fernão Dias, 219, centro de Adamantina.

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