Vereador anuncia conquista de verba de R$ 150 mil para o Lar Cristão de Adamantina

Através das redes sociais, o vereador Daniel Fabri esteve no Lar Cristão de Adamantina onde anunciou importante verba para a entidade adamantinense.

De acordo com o vereador, através da deputada federal Renata Abreu foi conquistada uma verba no valor de R$ 150 para o Lar Cristão de Adamantina.

Daniel Fabri ressaltou que a verba tem como finalidade a execução de obras de melhorias no Lar Cristão de Adamantina que presta relevante serviço social na Cidade Jóia há muitos anos.

O vereador ressaltou que esse resultado nasce de um esforço coletivo, onde um abaixo-assinado que foi realizado em Adamantina no ano passado reuniu quase 1.000 assinaturas, mostrando a força da comunidade em apoiar o que realmente faz a diferença.

“Graças à mobilização da nossa população e ao trabalho que estamos desenvolvendo, conseguimos garantir R$ 150 mil para o Lar Cristão de Adamantina”, afirmou o vereador.

O tesoureiro do Lar Cristão, Alcio Ikeda enalteceu o trabalho do vereador Daniel Fabri em favor da comunidade adamantinense.

Também o presidente da entidade Sebastião Torturelo, agradeceu ao trabalho do vereador Daniel Fabri e a deputada Renata Abreu pelo importante recurso.

“Agradeço à deputada federal Renata Abreu e ao seu assessor regional Edinho por essa importante conquista. Meu agradecimento especial também a cada pessoa que assinou, compartilhou e acreditou. Quando a população participa, a gente conquista”, finalizou o vereador Daniel Fabri.

Por Folha Regional Adamantina

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