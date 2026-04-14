Prefeitura de Adamantina inicia tratativas para realização de desfile cívico-militar

Foi realizada uma reunião na manhã desta terça-feira (14), com o objetivo de iniciar as tratativas visando a realização do desfile cívico-militar que acontecerá no dia 7 de setembro a partir das 9h na avenida Rio Branco.

Participaram do encontro a secretária de Cultura e Turismo, Ana Queila Zanardo, a chefe do museu, Gislaine Targa Simoncelli, o diretor de comunicação, Caio Vasques, a jornalista Natacha Dominato, o cabo Ebeling do Corpo de Bombeiros e, ainda, o sargento Neves, instrutor do Tiro de Guerra 02-080.

Durante a reunião, foram ouvidas as sugestões do sargento Neves que participará do evento pela primeira vez no município bem como a apresentação de novidades que acontecerão na avenida na data.

Além disso, foi definido os nomes dos representantes para compor a comissão organizadora e dar continuidade às ações para a realização do evento.

Para este ano, serão mantidas algumas iniciativas incorporadas o ano passado como os brinquedos infláveis, a apresentação no Paço Municipal, a distribuição de pipoca e algodão doce e, ainda, as viaturas que após desfilarem ficarão estacionadas próximas a praça Élio Micheloni.

Natacha Dominato / Comunicação Prefeitura de Adamantina

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