Iniciadas obras de duplicação da Rodovia SP-294

Mesmo sem anúncio oficial, começaram as primeiras movimentações relacionadas às obras de duplicação da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), no trecho entre Parapuã e Flórida Paulista.

Nesta semana, máquinas e equipes da empresa responsável pela execução já são vistas entre os quilômetros 566 e 568, no segmento conhecido como “Jangadão”, entre Parapuã e Osvaldo Cruz.

A movimentação reforça as informações anteriormente divulgadas pela concessionária Eixo SP, que previa o início das obras ainda no primeiro semestre. A duplicação entre os quilômetros 557 e 602 abrange os municípios de Parapuã, Osvaldo Cruz, Inúbia Paulista, Lucélia, Adamantina e Flórida Paulista.

Foram relatados por usuários e confirmadas pela reportagem que através de maquinário e trabalhadores, estão sendo realizadas as intervenções iniciais de movimentação de solo às margens da pista leste, no sentido Osvaldo Cruz–Parapuã, dando início finalmente aos trabalhos das obras de duplicação na SP-294 na Nova Alta Paulista.

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