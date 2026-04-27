Projeto da passarela para construção da ciclovia Adamantina-Lucélia ainda passa por tratativas técnicas

Em janeiro deste ano a Prefeitura de Adamantina informou que o início das obras da ciclovia que ligará o município a Lucélia estava temporariamente suspenso em razão de exigências técnicas da concessionária ferroviária Rumo, responsável pela malha férrea que cruza a cidade.

Na última quarta-feira (22 de abril) a reportagem do Jornal Folha Regional solicitou informações a respeito do assunto: Se as obras continuam suspensas por prazo indeterminado; Se existe previsão de retorno; Se a Prefeitura fez algum peido de retomada junto à Rumo.

Em resposta, a Prefeitura relatou que o projeto da passarela vinculada à ciclovia Adamantina–Lucélia passa por tratativas técnicas junto à concessionária Rumo, em razão da interferência da obra na faixa de domínio da ferrovia.

“Paralelamente, o município também estuda uma alternativa de passarela fora da área não edificante. Outro ponto que impacta o cronograma é a presença de postes da operadora Vivo dentro da área prevista para a ciclovia, que ainda dependem de remanejamento pela empresa”, explica.

No local, os serviços preliminares, como movimentação de terra e preparação do terreno, chegaram a ser iniciados. No entanto, em setembro de 2025, representantes da concessionária estiveram em Adamantina e apontaram a necessidade de uma análise mais detalhada da passarela prevista no projeto. Conforme a Secretaria Municipal de Planejamento, a Rumo orientou que o projeto fosse submetido ao departamento de engenharia da concessionária. Após a análise, foram feitas diversas exigências técnicas e normativas adicionais, como estudos e projetos complementares, que não constavam no projeto original utilizado para a licitação.

“Todo esse trabalho técnico busca garantir uma solução segura, viável e financeiramente executável, evitando que adequações necessárias tornem o projeto excessivamente oneroso a ponto de inviabilizá-lo. Cabe destacar que o convênio já possui valor fixo aprovado pelo FID e está no limite financeiro previsto, o que exige responsabilidade na definição da melhor solução técnica. A Prefeitura ressalta que todos os trâmites seguem formalizados e dentro dos prazos do convênio, e o município mantém diálogo com as concessionárias envolvidas para viabilizar o início da obra o mais breve possível”, completa a resposta enviada ao FR.

Por Folha Regional Adamantina

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