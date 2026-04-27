Campanha do Agasalho em Adamantina reforça união entre voluntários, atiradores e comunidade

A Campanha do Agasalho 2026 em Adamantina segue mobilizando a população e evidenciando a força da solidariedade no município. A ação, promovida pela Prefeitura por meio do Fundo Social de Solidariedade, teve início no último domingo (26) com grande participação da comunidade.

O destaque ficou para o “Dia D”, que contou com o envolvimento de 48 atiradores do Tiro de Guerra, além de voluntários que se uniram para percorrer diversos bairros da cidade, arrecadando doações diretamente com os moradores. A ação foi coordenada pelo 1º Sargento Gilberto das Neves, chefe de instrução do Tiro de Guerra de Adamantina.

A mobilização demonstrou o espírito de cooperação entre poder público, instituições e sociedade civil, sendo fundamental para ampliar o alcance da campanha e incentivar a participação da população.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade e primeira-dama, Adelisa Rodolfo Ferreira Tiveron, destacou a importância desse engajamento coletivo.

“Essa união entre voluntários, atiradores e comunidade mostra a força da solidariedade em Adamantina. Cada doação representa cuidado e faz a diferença na vida de quem mais precisa”, afirmou.

A campanha tem como objetivo arrecadar roupas de inverno, cobertores e calçados em bom estado, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social durante o período de frio.

Além das ações nos bairros, a iniciativa conta com pontos fixos de arrecadação, como Camda, OAB, Fundo Social de Solidariedade, Tiro de Guerra, Sicoob Nosso e Adagro, facilitando a contribuição dos munícipes.

A Campanha do Agasalho continua, e a participação da população segue sendo essencial para ampliar o atendimento às famílias. Doe. Participe. Ajude a aquecer vidas.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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