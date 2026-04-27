Adamantinense enfrenta câncer e AVC na Austrália e mobiliza campanha por ajuda

O jovem Marcelo Martinosso, de Adamantina, vive um momento delicado de saúde na Austrália, onde mora há nove anos. Ele foi diagnosticado, em outubro de 2025, com um glioma no cérebro e passou por uma cirurgia em dezembro, que retirou cerca de metade do tumor. Dias depois, sofreu um AVC, o que afetou a fala e os movimentos do lado direito do corpo.

Antes da doença, Marcelo tinha uma rotina ativa, ligada ao esporte e ao bem-estar. A mudança repentina trouxe desafios intensos, mas ele já apresenta sinais de recuperação, conseguindo falar frases simples e dar pequenos passos com ajuda.

O tratamento, porém, ainda é longo. Parte do tumor permanece, e ele precisa de terapias contínuas, como fonoaudiologia, fisioterapia e reabilitação cognitiva — nem todas cobertas pelo sistema de saúde.

Diante dos custos, a esposa, Eva Kung, criou uma campanha online para arrecadar recursos. A mobilização conta com o apoio da família e de amigos, incluindo os pais de Marcelo, que estão na Austrália.

