Área rural de Adamantina também sofre com descarte irregular e Prefeitura alerta que pode ocorrer multas

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, registrou mais um caso de descarte irregular de resíduos na zona rural do município. O problema, que já é recorrente, foi identificado no último fim de semana às margens do Córrego Oriente, na região dos residenciais Eco Ville I e II e Residencial Aliança. A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, registrou mais um caso de descarte irregular de resíduos na zona rural do município. O problema, que já é recorrente, foi identificado no último fim de semana às margens do Córrego Oriente, na região dos residenciais Eco Ville I e II e Residencial Aliança. No sábado, equipes da secretaria realizaram a limpeza do local. Já na segunda-feira, como forma de conscientização, foram plantadas mudas de árvores nativas e frutíferas, com o objetivo de sensibilizar a população sobre a importância da preservação ambiental e reforçar que o espaço não é apropriado para o descarte de resíduos, prática que causa impactos diretos ao meio ambiente. Além disso, foi instalada uma placa no local alertando sobre o crime ambiental e orientando a população a denunciar casos semelhantes.

Ações e penalidades De acordo com a legislação municipal, ao ser constatado o descarte irregular em área particular, o proprietário do terreno é notificado para realizar a limpeza e dar a destinação correta aos resíduos no prazo de 10 dias. Caso não haja regularização, o Município executa o serviço, aplica multa de 200 UFMs (R$ 1.004,00) e cobra os custos operacionais. Entre os custos estão: Hora-máquina (pá carregadeira): R$ 450,00 por hora

Retirada de entulho: R$ 345,00 por viagem O valor total é posteriormente repassado ao proprietário da área. Em 2026, já foram realizadas 10 notificações. Até o momento, não houve aplicação de multas. Nos casos de terrenos públicos, a Prefeitura também realiza a limpeza, mobilizando equipes e maquinários que poderiam estar sendo utilizados em outras demandas do município.

Como descartar corretamente A Prefeitura orienta a população sobre a destinação adequada dos resíduos: Resíduos da Construção Civil (RCC) (areia, cimento, tijolos, entre outros) devem ser encaminhados à Usina de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil, localizada na Estrada Municipal ADM-30, km 02, Zona de Expansão – Córrego do Rancho. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Materiais volumosos (sofás, armários, mesas, guarda-roupas, entre outros) também devem ser levados ao mesmo local ou podem ser recolhidos mediante solicitação à Secretaria Municipal de Obras e Serviços, pelo telefone (18) 99799-7431.

Poda ou retirada de árvores exige autorização prévia da Prefeitura. O pedido pode ser feito pelo site oficial do município (Portal do Cidadão) ou presencialmente na Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, localizada no Conjunto Poliesportivo Walter Menechini, na Estrada 15 – Bairro Boa Vista. A Administração Municipal reforça que o descarte irregular é crime ambiental e que a colaboração da população é fundamental para manter a cidade limpa, organizada e sustentável. A preservação dos espaços urbanos e rurais é responsabilidade de todos e contribui diretamente para a qualidade de vida da população e a proteção dos recursos naturais.