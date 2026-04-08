Adamantina aprova Regimento do Núcleo de Educação Permanente do SUAS da Alta Paulista

O município de Adamantina oficializou a aprovação do Regimento Interno do

Núcleo de Educação Permanente do Sistema Único de Assistência Social da Alta Paulista (NEP/SUAS), fortalecendo a qualificação dos profissionais e a integração regional da política de assistência social.

O NEP/SUAS é uma instância técnico-pedagógica intermunicipal, voltada à formação continuada, qualificação e fortalecimento dos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). A iniciativa tem como foco aprimorar os serviços socioassistenciais oferecidos à população, promovendo maior eficiência, integração e qualidade no atendimento.

A criação do núcleo foi articulada pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Adamantina, com apoio da Comissão Regional de Gestores da Alta Paulista, da Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social (DRADS), do Centro Universitário de Adamantina e da Escola de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (EDESP).

O NEP/SUAS atuará com base em princípios como a universalidade do acesso à formação, a educação permanente como processo contínuo, a integração entre teoria e prática, a cooperação entre municípios e a valorização dos trabalhadores do SUAS.

Entre os principais objetivos estão o planejamento e execução de ações formativas, a identificação das necessidades de capacitação dos municípios da região, o fortalecimento da gestão do trabalho e a promoção da troca de experiências e boas práticas entre os profissionais da área.

O público-alvo das ações inclui trabalhadores da gestão e da execução dos serviços socioassistenciais, equipes técnicas, coordenadores de equipamentos como CRAS e CREAS, além de conselheiros do controle social.

Com sede em Adamantina, o núcleo contará com a participação de municípios da região, como Osvaldo Cruz, Pacaembu, Inúbia Paulista e Lucélia, reforçando o caráter regional e colaborativo da proposta.

A iniciativa também prevê a realização periódica de encontros da rede socioassistencial, com foco na capacitação contínua, troca de experiências, alinhamento de diretrizes e fortalecimento do trabalho em rede entre os municípios.

O regimento está alinhado às normativas nacionais da assistência social, incluindo a Constituição Federal, a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e a Política Nacional de Educação Permanente do SUAS.

Com a aprovação, o NEP/SUAS passa a atuar de forma estruturada na região da Alta Paulista, consolidando-se como espaço estratégico de formação, planejamento e aprimoramento das políticas públicas de assistência social.

Encontro regional

O XVI Encontro Regional de Gestores será realizado na próxima sexta-feira, dia 10 de abril, das 8h às 12h, no auditório do Centro Universitário de Adamantina, localizado na Avenida Francisco Bellusci, nº 1000, Distrito Industrial, em Adamantina.

A programação abordará a implantação e o funcionamento do Núcleo de Educação Permanente do SUAS, destacando sua importância para a qualificação contínua dos trabalhadores, a melhoria dos serviços ofertados à população e o fortalecimento da rede socioassistencial.

A iniciativa é voltada a gestores, técnicos e profissionais da área, proporcionando um espaço de diálogo, formação e construção coletiva, contribuindo para a consolidação de políticas públicas mais eficientes, humanizadas e alinhadas às demandas dos territórios

O encontro tem como objetivo fortalecer a gestão da política de Assistência Social na região, promovendo a troca de experiências, o alinhamento de estratégias e o aprimoramento das práticas profissionais no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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