Aposentados e pensionistas da Prefeitura de Adamantina nascidos em abril, maio e junho já podem efetuar o recadastramento

Já começou o prazo para que os aposentados e pensionistas da Prefeitura de Adamantina nascidos em abril, maio e junho efetuem o recadastramento. Os interessados tem até 30 de junho para comparecer à Secretaria de Administração que está localizada no 6º andar do Paço Municipal das 7h30 até às 11h e das 13h até às 17h30.

O recadastramento é obrigatório para todos os aposentados e pensionistas que recebem seus vencimentos dos cofres públicos municipais. Isso inclui tanto os servidores aposentados do Poder Executivo quanto os beneficiários de aposentadoria e pensão.

A medida foi instituída no decreto nº7.1110, de 30 de abril de 2025 e inclui também os do Fundo de Aposentadoria e Pensões (FAPEN). O objetivo é atualizar os dados cadastrais, prevenir pagamentos indevidos, garantir a segurança dos pagamentos e a eficiência dos serviços públicos.