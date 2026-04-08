VI Jornada Acadêmica de Medicina da FAI promove o #MovimentaSaúde no Poarque dos Pioneiros dia 3 de maio

O Centro Universitário de Adamantina (FAI), por meio da organização da VI Jornada Acadêmica de Medicina, realiza no dia 3 de maio de 2026 a corrida e caminhada #MovimentaSaúde.

O evento, que tem como objetivo integrar a comunidade acadêmica e a população local através do incentivo à prática de exercícios físicos, terá um percurso de 5 km com largada prevista para às 7h, no Parque dos Pioneiros.

As inscrições para a prova já estão abertas e podem ser realizadas exclusivamente pelo portal Incentivo Esporte até o dia 26 de abril.

Para o presidente do Centro Acadêmico de Medicina, Samuel de Sousa, a iniciativa transpõe os limites da universidade. “O nosso propósito com o #MovimentaSaúde é estreitar os laços entre a instituição e a comunidade de Adamantina. Queremos que a Jornada Acadêmica não seja apenas um momento de discussão teórica, mas uma oportunidade prática de incentivar a saúde preventiva através do esporte”, afirma.

A corrida abre as atividades da Jornada, que se estende até o dia 7 de maio. Enquanto a prova de domingo é aberta ao público geral, a programação entre segunda e quinta-feira será composta por olimpíada de simulação realística, palestras, comunicação científica, oficinas e diversas atividades com o corpo discente.

De acordo com o regulamento oficial, a entrega dos kits de participação ocorrerá em duas etapas. No sábado, dia 2 de maio, a retirada será voltada aos moradores de Adamantina, em horário e local que serão divulgados posteriormente. Já os atletas residentes em outras cidades poderão retirar seus kits no local e dia da prova, 3 de maio, das 6h às 6h35.

Por Jéssica Nakadaira / Crédito da foto: Agência FAI

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