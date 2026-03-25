Voleibol de Adamantina conquista títulos e garante classificação para fase regional dos Jogos da Juventude

O voleibol de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação tendo à frente o professor Pedro Milanezi, teve um fim de semana de grandes conquistas, com destaque para as equipes sub-18 do município, que sagraram-se campeãs nas disputas dos Jogos da Juventude.

As partidas foram realizadas em Adamantina e marcaram o excelente desempenho das equipes locais, tanto no voleibol de quadra quanto no voleibol de praia.

No voleibol masculino, Adamantina venceu Lucélia por 2 sets a 0 na final. Já no feminino, a equipe garantiu o título ao derrotar Pacaembu, também por 2 sets a 0.

No voleibol de praia, os resultados se repetiram com domínio adamantinense. A equipe masculina conquistou o título ao vencer Lucélia por 2 sets a 0, enquanto o time feminino superou Pacaembu, também por 2 sets a 0.

As disputas de vôlei de praia aconteceram no Parque dos Pioneiros, enquanto as partidas de voleibol de quadra foram realizadas no Ginásio Carlos Santana Bueno, na quadra da Escola Municipal Navarro de Andrade.

Com os resultados, Adamantina garantiu a classificação das equipes masculina e feminina de voleibol de quadra, além das equipes masculina e feminina de voleibol de praia, para a fase regional dos Jogos da Juventude.

Na próxima etapa, os times enfrentarão os campeões da região de Presidente Prudente (SP). A data dos confrontos ainda será definida pela Diretoria de Esportes do Estado de São Paulo.

O desempenho reforça o trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação na formação de atletas e no incentivo à prática esportiva, consolidando o município como destaque regional nas competições de base.

COMUNICAÇÃO – PREFEITURA DE ADAMANTINA



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