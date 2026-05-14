Arraiá da Casa do Garoto neste sábado (16) abre temporada junina em Adamantina

A Casa do Garoto de Adamantina, mantida pela Instituição Solidária Carlos Pegoraro, realiza neste sábado (16), a partir das 17h, seu tradicional Arraiá Junino, em suas dependências, em frente ao Residencial Ecoville I. O evento é aberto à comunidade e marca oficialmente a abertura da temporada de festas juninas no município.

Com entrada gratuita, a programação contará com música ao vivo com Rick Barbosa, comidas típicas, brinquedos infláveis e atrações voltadas às famílias. A organização também divulgou um cardápio variado, com opções como pastel, cachorro-quente, espetinhos, batata frita, milho cozido, doces, pipoca, quentão, chocolate quente e bebidas. O pagamento poderá ser feito via Pix ou dinheiro.

Além do caráter festivo, o Arraiá tem importante papel social e solidário. Toda a renda arrecadada será revertida para a manutenção das atividades desenvolvidas pela instituição, que há quase sete décadas atua no acolhimento e atendimento de crianças e adolescentes em Adamantina.