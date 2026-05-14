FAI realiza atendimentos gratuitos do Núcleo de Apoio Fiscal (NAF)

Fruto de um convênio estratégico firmado no final de 2025 com a Receita Federal do Brasil, o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) já está de portas abertas para oferecer suporte e informações fiscais de forma totalmente gratuita. O serviço é voltado para a comunidade em geral, além de contemplar funcionários e docentes da instituição.

Os atendimentos presenciais ocorrem de segunda a sexta-feira, das 14h às 19h, com espaço físico próprio localizado no Bloco II, no Câmpus II da FAI. Para facilitar o acesso da população e agilizar as demandas, a instituição também disponibiliza o atendimento via WhatsApp, pelo número (18) 99674-2298.

Como um dos grandes destaques do momento, o NAF FAI conta com o “Especial IR 2026”, um plantão fiscal focado em auxiliar funcionários e docentes da instituição, além da comunidade, no processo de declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física.

Catálogo de Serviços

O núcleo atua com foco em pessoas físicas e jurídicas de pequeno porte. Entre os diversos serviços fiscais disponibilizados à população pelos alunos e professores, estão:

Tributos em geral e cumprimento de obrigações acessórias;

Imposto de Renda de Pessoa Física (DIRPF / Situação Fiscal);

Cadastro e regularização de CPF e CNPJ;

Suporte para Microempreendedor Individual (MEI) e Simples Nacional;

Agendamentos on-line (RFB) e acesso ao Portal GOV.BR;

Emissão de Certidões Negativas de Débitos e Guia de contribuição previdenciária;

Cadastro Específico do INSS (CEI) e orientações sobre PER/DCOMP.

A implementação do NAF integra o plano de renovação e consolidação dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da FAI, sob a coordenação do Prof. Dr. Rogério Buchala e Direção do Prof. Me. Pablo Sandu.. O projeto funciona como um laboratório prático para os universitários, que realizam os atendimentos supervisionados de perto por professores capacitados e treinados sob os protocolos da própria Receita Federal.

A iniciativa reforça a integração entre a academia e a sociedade, permitindo que os estudantes apliquem os conhecimentos adquiridos em sala de aula de forma ética e com compromisso social, enquanto a FAI se consolida como referência regional em educação fiscal e promoção da cidadania tributária.

Por Gustavo Amaral – Crédito da foto: Pablo Sandu/FAI | João Pedro Neres/FAI