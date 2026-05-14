Medicina da FAI promove cuidados de saúde a alunos e servidores

O curso de Medicina do Centro Universitário de Adamantina (FAI) realizou com sucesso nesta semana duas importantes atividades envolvendo a saúde coletiva e a prática humanizada.

As ações, vinculadas à disciplina de Serviços de Saúde na Comunidade I, integraram teoria e prática em prol do bem-estar da comunidade acadêmica.

A primeira ação, realizada na segunda-feira, dia 11 de maio em alusão ao Dia Mundial de Higienização das Mãos, transformou alunos de Medicina em educadores. Eles percorreram as salas dos 1º e 2º termos das graduações da FAI, disseminando técnicas de assepsia para prevenir doenças infectocontagiosas.

Já na quarta, dia 13 de maio, o foco voltou-se para os colaboradores da casa. A atividade “Cuidados com a Saúde Individual e Coletiva – Aferição de Sinais Vitais” ofereceu um “check-up” rápido aos servidores em horário de expediente. Foram monitorados indicadores como pressão arterial e frequência cardíaca, oximetria e glicemia capilar e frequência respiratória e temperatura.

As atividades ocorreram simultaneamente nos três campi, garantindo que o cuidado chegasse a quem mantém a instituição funcionando diariamente.

Os docentes responsáveis pela disciplina e pela organização, Prof.ª Dra. Marisa Furtado Mozini, Prof.ª Ma. Franciele Cardin Cordioli e Prof. Valdecir Pereira Guimarães, expressaram orgulho pelo desempenho das turmas. “Estamos extremamente satisfeitos com os resultados alcançados. Ver nossos alunos aplicando o conhecimento com tanta responsabilidade e empatia, tanto no papel de educadores quanto na assistência aos nossos servidores, é gratificante. Queremos parabenizar cada acadêmico pelo profissionalismo e pela dedicação; vocês mostraram que a Medicina se faz com técnica, mas, acima de tudo, com presença e cuidado junto à comunidade”, destacam.

Por Jéssica Nakadaira – Crédito da foto: Arquivo Pessoal

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