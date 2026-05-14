Vereadores pedem reforço na segurança viária na avenida Marechal Castello Branco

A preocupação com o aumento de acidentes e a segurança no trânsito motivou a apresentação da indicação nº 115/2026 na Câmara Municipal de Adamantina. O documento solicita à Prefeitura a realização de estudos técnicos para melhorias na avenida Marechal Castello Branco, conhecida como uma das principais vias de acesso da cidade.

A proposta, assinada pelos vereadores Daniel Fabri e Aguinaldo Galvão, destaca que a via registra intenso fluxo de veículos, especialmente nos horários de pico, o que aumenta os riscos de acidentes e exige atenção redobrada do poder público.

De acordo com a indicação, dados recentes apontam que a avenida figura entre as que mais registram sinistros no município. Além disso, usuários relatam problemas como falhas na sinalização, existência de pontos cegos e dificuldades de visibilidade — fatores que contribuem diretamente para a insegurança no trânsito.

Os vereadores ressaltam que, embora parte dos acidentes esteja relacionada à imprudência de condutores, cabe ao município atuar de forma preventiva. Entre as medidas sugeridas estão o reforço da sinalização horizontal e vertical, implantação de redutores de velocidade, revisão dos acessos e reorganização dos fluxos viários.

Outro ponto destacado é que o Departamento Municipal de Trânsito já acompanha a situação e mantém parcerias com órgãos estaduais para análise da via. No entanto, os parlamentares defendem a ampliação dessas ações e a efetiva implementação de melhorias.

A indicação propõe, portanto, a realização de um estudo técnico detalhado na avenida, com o objetivo de identificar pontos críticos e adotar soluções que garantam mais segurança, reduzam o número de acidentes e melhorem a fluidez do tráfego.

Por Folha Regional Adamantina

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