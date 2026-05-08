8ª edição do Concurso do Café será lançada na próxima semana em Adamantina

No próximo dia 20 de maio acontece o lançamento oficial do 8º Concurso do Café e do 2º Concurso Cultural, em Adamantina.

O evento será realizado às 9h, na Biblioteca Municipal de Adamantina, localizada na Avenida Ademar de Barros, 196, no centro da cidade. A iniciativa busca valorizar os produtores rurais, fortalecer a cafeicultura regional e destacar os cafés de excelência produzidos na região.

Durante o lançamento, serão apresentados os critérios de participação, detalhes das etapas do concurso e as oportunidades voltadas aos produtores. O objetivo é incentivar ainda mais a qualidade da produção cafeeira e ampliar a visibilidade do Café Arábica da Nova Alta Paulista, reconhecido pela sua tradição e potencial produtivo.



O objetivo do concurso é dar visibilidade e notoriedade, pois o café da Alta Paulista já conta com o Selo de Indicação Geográfica (IG). Conforme o site do Governo Federal, o IG consiste em dar a produtos e serviços brasileiros uma identidade nacional, possibilitando que produtores e prestadores façam uso e os consumidores consigam fazer a identificação.

Além do concurso de qualidade, a programação também contará com o 2º Concurso Cultural, ampliando a participação da comunidade e promovendo a valorização da identidade regional ligada à cultura do café.

A realização é da Associação dos Produtores Rurais de Pacaembu e Região (APRUP), Sebrae e Prefeitura de Adamantina, com apoio da CATI e da AMNAP (Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista).



Waldir Visioli que é um dos organizadores, destacou que o encontro será um momento de celebração da tradição cafeeira da região, reunindo produtores, lideranças e representantes do setor agrícola em torno do fortalecimento da cafeicultura regional.

A programação é aberta aos produtores de café da região bem como aos interessados. Para participar do lançamento, os interessados devem efetivar sua inscrição por meio do link: https://forms.cloud.microsoft/r/MscJiXnEcL

(Por: Redação – Foto: Diego Fernandes / Folha Regional)

