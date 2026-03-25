Unidade móvel da Energisa realiza atendimentos e ações sociais em Adamantina

A unidade móvel da Energisa estará em Adamantina entre os dias 30 de março e 2 de abril, oferecendo uma série de serviços gratuitos à população na Estação Recreio.

O atendimento será realizado de segunda a quinta-feira, das 8h às 17h, com foco em clientes cadastrados nos programas Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica e Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Entre os principais serviços oferecidos estão a troca gratuita de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de LED (até seis unidades por residência), além do cadastro para troca de ventiladores — disponível de segunda a quarta-feira, conforme estoque — e análise de famílias de baixa renda indicadas pela Assistência Social para participarem de um sorteio de geladeiras. Para participar, é necessário que a conta de energia esteja em dia.

Como parte da programação, na quinta-feira (2), às 19h, será realizada uma ação especial com apresentação teatral com o Palhaço Paçoca, além de sorteio de brindes e exibição de filme com classificação livre, promovendo lazer e conscientização para toda a família.

A iniciativa também inclui palestras educativas e informativas sobre o uso consciente e os riscos da energia elétrica, voltadas especialmente para crianças e jovens. As atividades serão realizadas dentro da unidade móvel, com grupos de até 25 participantes, duração média de 40 minutos e possibilidade de até quatro sessões no período da manhã e quatro no período da tarde.

As palestras ocorrerão nos seguintes horários:

. 30 de março: das 13h às 17h

. 31 de março: das 7h30 às 17h

. 1º e 2 de abril: das 7h30 às 17h

A Energisa orienta que os interessados levem documentos pessoais (RG), número do NIS ou comprovante do BPC, além da fatura de energia elétrica, para atendimento e participação nas ações.

A presença da unidade móvel reforça o compromisso com a eficiência energética, a inclusão social e o acesso da população a serviços essenciais, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da comunidade.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA



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