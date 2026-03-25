Adamantina realiza Dia D de Vacinação contra a gripe neste sábado (28)

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado, 28 de março, o Dia D de Vacinação contra a gripe, com atendimento em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município.

A ação acontece das 8h às 17h, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e proteger a população contra complicações causadas pelo vírus da influenza.

Podem receber a vacina os seguintes grupos prioritários:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias)

Gestantes

Idosos a partir de 60 anos

Puérperas

Pessoas com doenças crônicas ou deficiências

Trabalhadores da saúde

Trabalhadores da educação

Profissionais das forças de segurança e forças armadas

Caminhoneiros

Trabalhadores do transporte coletivo

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que os moradores procurem a unidade de saúde mais próxima, levando documento pessoal e, se possível, a carteira de vacinação.

A imunização é segura, gratuita e essencial para reduzir casos graves, internações e óbitos causados pela gripe.

A Prefeitura reforça que a vacinação é um ato de cuidado coletivo e fundamental para a proteção da saúde pública.

COMUNICAÇÃO – PREFEITURA DE ADAMANTINA



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