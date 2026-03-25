Adamantina amplia oportunidades de qualificação profissional com novas parcerias

A Prefeitura de Adamantina segue avançando na ampliação de oportunidades de qualificação profissional para a população. Na tarde desta terça-feira (24), o prefeito José Carlos Martins Tiveron, acompanhado por representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, do Fundo Social de Solidariedade, do Sincomercio Nova Alta Paulista e do Tiro de Guerra de Adamantina, participou de reunião com representantes da unidade regional do SEST SENAT, incluindo o diretor Mario Takayama.

Durante o encontro, foram discutidas possibilidades de parcerias e ações voltadas à capacitação profissional, com foco na geração de oportunidades para trabalhadores do município e da região.

O SEST SENAT é referência na oferta de cursos, treinamentos e programas voltados à qualificação profissional, especialmente no setor de transporte, além de desenvolver iniciativas ligadas à saúde e qualidade de vida dos trabalhadores. A instituição integra o Sistema Transporte e atua em parceria com empresas, entidades e órgãos públicos, contribuindo para o fortalecimento da formação profissional e o desenvolvimento econômico.

Cursos disponíveis

Atualmente, o SEST SENAT disponibiliza cursos gratuitos em diversas áreas, entre eles:

– Operador de empilhadeira (74 horas)

– Almoxarife (86 horas)

– Logística (70 horas)

– Auxiliar administrativo (78 horas)

– Informática (84 horas)

– Gestão de pessoas (70 horas)

– Gestão financeira

Investimento em qualificação

A iniciativa se soma a outras ações já desenvolvidas pela Prefeitura de Adamantina, como o programa Qualifica SP, do Governo do Estado de São Paulo, e o Adamantina Qualifica, programa municipal voltado à capacitação gratuita e alinhada às demandas do mercado de trabalho local.

O Qualifica SP, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, tem como objetivo preparar trabalhadores para novas oportunidades, ampliar a empregabilidade e fortalecer a geração de renda.

As empresas interessadas, que tenham demandas nestas oportunidades de emprego e os interessados em participar dos cursos, podem obter mais informações junto à Prefeitura de Adamantina pelo telefone (18) 99143-5709.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com o desenvolvimento econômico, a qualificação da mão de obra e a criação de novas oportunidades para a população.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA



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