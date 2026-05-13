Após quase um mês de um acidente e lutando pela vida, morre o adamatinense “Pica-Pau”

Adamantina perdeu no fim da tarde desta quarta-feira (13) uma das vozes mais conhecidas do rádio esportivo regional. Faleceu o adamantinense Francisco Paulo Barriviera, aos 60 anos, popularmente conhecido como “Pica-Pau”, após dias internado em estado grave na UTI de um hospital em Marília.

Muito conhecido em Adamantina, onde trabalhou por muitos anos nos Correios, onde estava aposentado. Porém, se destacou na comunicação esportiva, e construiu uma trajetória marcante no rádio, atuando em emissoras de Adamantina, de outras cidades e também em diferentes estados do Brasil, especialmente nas transmissões de jogos e eventos esportivos.

Ele estava internado desde o acidente ocorrido no último dia 17 de abril, no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Rua Duque de Caxias, em Adamantina. Na ocasião, Francisco seguia de motocicleta acompanhado da esposa quando houve a colisão.





Desde então, familiares, amigos e admiradores acompanhavam a luta pela recuperação do comentarista esportivo, que permaneceu internado em estado delicado. Porém, infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado na tarde desta quarta-feira.



O comunicado da morte foi feito pela filha Amanda, por meio das redes sociais, gerando grande comoção entre amigos, colegas de profissão e ouvintes que acompanharam sua trajetória ao longo dos anos.

A esposa de Francisco passou por procedimentos médicos após o acidente, mas se recupera bem. A outra vítima envolvida na ocorrência também segue em recuperação.

A morte de “Pica-Pau” deixa um sentimento de tristeza no meio da comunicação e do esporte regional, onde era bastante conhecido e respeitado pelo trabalho desempenhado ao longo de décadas no rádio.

