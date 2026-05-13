Museu Setsu Onishi abre inscrições para oficinas da Semana Nacional de Museus em Adamantina

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, abriu as inscrições para as oficinas e atividades especiais da Semana Nacional de Museus 2026, que será realizada entre os dias 18 e 20 de maio no Museu e Arquivo Histórico Setsu Onishi. A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, abriu as inscrições para as oficinas e atividades especiais da Semana Nacional de Museus 2026, que será realizada entre os dias 18 e 20 de maio no Museu e Arquivo Histórico Setsu Onishi.



A Semana Nacional de Museus é uma iniciativa promovida anualmente pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) em todo o país, com o objetivo de valorizar os espaços culturais, incentivar a preservação da memória e aproximar a população da história e da identidade das comunidades.



Em Adamantina, a programação contará com três dias de atividades culturais gratuitas, incluindo oficinas, visitas guiadas, exibição de vídeos históricos, homenagens, encontros culturais e debates sobre a memória e a identidade do município e da região.





As atividades com oficinas possuem vagas limitadas e garantem certificado de participação aos inscritos. Inscrições; https://forms.gle/ sVn84xB9hKw8qCau6



A Administração Municipal reforça a importância da inscrição responsável, destacando que realizar a inscrição e não comparecer acaba retirando a oportunidade de participação de outras pessoas interessadas.



O Museu Setsu Onishi representa um importante espaço de preservação da história de Adamantina, reunindo documentos, fotografias, objetos e registros que ajudam a contar a trajetória do município ao longo das décadas.





Programação



18 de maio – Segunda-feira

09h às 17h — Mostra de Vídeos Históricos de Adamantina 09h às 17h — Mostra de Vídeos Históricos de Adamantina

10h e 14h — Visitas Guiadas ao Museu 10h e 14h — Visitas Guiadas ao Museu

15h — Oficina do Futebol de Adamantina com o ex-jogador Orlando Rodrigues Daniel “Kakinha” 15h — Oficina do Futebol de Adamantina com o ex-jogador Orlando Rodrigues Daniel “Kakinha”

20 vagas | Certificado de participação 20 vagas | Certificado de participação



19 de maio – Terça-feira

09h às 17h — Mostra de Vídeos Históricos de Adamantina 09h às 17h — Mostra de Vídeos Históricos de Adamantina

10h e 14h — Visitas Guiadas ao Museu 10h e 14h — Visitas Guiadas ao Museu

13h às 15h — Oficina de Bordado em Fotografias 13h às 15h — Oficina de Bordado em Fotografias

Vagas limitadas | Certificado Vagas limitadas | Certificado

20h — Oficina “Reviver Adamantina: Uma história contada” 20h — Oficina “Reviver Adamantina: Uma história contada”

20 vagas | Certificado de participação 20 vagas | Certificado de participação



20 de maio – Quarta-feira

09h às 17h — Mostra de Vídeos Históricos de Adamantina 09h às 17h — Mostra de Vídeos Históricos de Adamantina

10h e 14h — Visitas Guiadas ao Museu 10h e 14h — Visitas Guiadas ao Museu

19h — Cerimônia Especial com entrega de Moção de Congratulações ao ex-jogador Kakinha e apresentação da Orquestra de Sopros do Projeto Guri 19h — Cerimônia Especial com entrega de Moção de Congratulações ao ex-jogador Kakinha e apresentação da Orquestra de Sopros do Projeto Guri

20h — Oficina “Do Arquivo Histórico ao Museu Setsu Onishi” 20h — Oficina “Do Arquivo Histórico ao Museu Setsu Onishi”

20 vagas | Certificado de participação 20 vagas | Certificado de participação





Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público.



As inscrições e mais informações podem ser obtidas ainda diretamente no Museu e Arquivo Histórico Setsu Onishi.

O espaço está aberto ao público de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, com entrada gratuita. Entidades públicas e privadas, bem como escolas municipais, estaduais e particulares, podem agendar visitas pelo telefone (18) 99146-9012.



A Prefeitura de Adamantina destaca que a Semana Nacional de Museus reforça o papel dos espaços culturais na preservação da história, na promoção do conhecimento e no fortalecimento da identidade cultural da população.