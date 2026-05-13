Prefeitura de Adamantina abre inscrições para edital da Política Nacional Aldir Blanc com investimento de R$ 148,5 mil na cultura local

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, informa que estão abertas as inscrições para o Edital de Chamamento Público nº 03/2026 – Expressões Artísticas Diversas, destinado à seleção de projetos culturais com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) – Ciclo 2, conforme a Lei Federal nº 14.399/2022. A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, informa que estão abertas as inscrições para o Edital de Chamamento Público nº 03/2026 – Expressões Artísticas Diversas, destinado à seleção de projetos culturais com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) – Ciclo 2, conforme a Lei Federal nº 14.399/2022.



O edital tem como objetivo incentivar, fortalecer e valorizar as diferentes manifestações culturais desenvolvidas no município, promovendo oportunidades para artistas, coletivos, grupos culturais e agentes culturais de diversas áreas.





Serão selecionados 33 projetos culturais, contemplando categorias como artes cênicas, circo, artesanato, audiovisual, capoeira, cultura urbana, dança, fotografia, literatura, música, diversidade de gênero, culturas e povos tradicionais, entre outras expressões artísticas.



Cada projeto selecionado receberá apoio financeiro no valor de R$ 4.500,00, totalizando investimento de R$ 148.500,00 em recursos destinados ao fortalecimento da cultura local.



As inscrições poderão ser realizadas das 12h do dia 13 de maio até às 23h59 do dia 10 de junho de 2026, por meio de formulário eletrônico disponível no link:





Formulário de inscrição PNAB Adamantina



Podem participar agentes culturais residentes ou atuantes em Adamantina há pelo menos um ano e seis meses. O edital contempla pessoas físicas e coletivos culturais com ou sem CNPJ, desde que representados por pessoa física.



Além do incentivo financeiro, o edital reforça o compromisso com a democratização do acesso à cultura, diversidade, inclusão e valorização das produções culturais locais, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Cultura.





O processo contará com etapas de inscrição, seleção, habilitação e assinatura do Termo de Execução Cultural. Os projetos deverão ser executados até 30 de junho de 2027.



O edital também prevê reserva de vagas por meio de cotas para pessoas negras, indígenas, pessoas com deficiência e projetos desenvolvidos em áreas periféricas, fortalecendo ações afirmativas e ampliando a participação cultural no município.





Os interessados deverão apresentar plano de trabalho, documentação pessoal, comprovantes de atuação cultural e demais documentos previstos no edital.



A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo informa ainda que agentes culturais que tiverem dificuldade com a inscrição online poderão retirar ficha impressa e receber orientação presencial junto à secretaria.



O edital completo, anexos e demais informações estão disponíveis no portal oficial da Prefeitura de Adamantina:





Edital PNAB Ciclo II – Prefeitura de Adamantina



Mais informações também podem ser obtidas pelo e-mail http://pnab@adamantina. sp.gov.br

ou pelo telefone (18) 99144-6501.



A Prefeitura de Adamantina destaca que a iniciativa representa mais um importante investimento no fortalecimento da cultura, da economia criativa e da valorização dos artistas e agentes culturais do município, incentivando projetos que promovam inclusão, identidade cultural, acesso à arte e desenvolvimento social por meio da cultura.