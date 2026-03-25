Adamantina é destaque no futebol e futsal nos Jogos da Juventude Sub-18

Adamantina segue se destacando nas disputas dos Jogos da Juventude Sub-18, com resultados expressivos no futebol de campo e no futsal.

No futebol de campo, a equipe adamantinense conquistou o título da fase regional ao vencer o município de Lucélia pelo placar de 1 a 0. Com a vitória, Adamantina garante vaga na próxima etapa da competição, quando enfrentará equipes da região de Presidente Prudente (SP). A tabela com datas e confrontos será definida pela Diretoria de Esportes do Estado de São Paulo.

No futsal, a equipe também iniciou sua participação com excelente desempenho. Jogando no Ginásio Paulo Camargo, Adamantina venceu Flora Rica por 7 a 1, demonstrando força ofensiva e organização em quadra.

A equipe volta à quadra nesta quarta-feira para enfrentar o time de Pacaembu. A final desta etapa está prevista para acontecer nesta quinta-feira, definindo o classificado para a próxima fase da competição.

Os resultados reforçam o trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação, destacando o potencial dos atletas do município e o investimento contínuo na formação esportiva de base.