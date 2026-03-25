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Esporte

Capoeiristas de Adamantina conquistam pódios em competição regional

AdamantinaNETPor 01 Leitura mínima

Os alunos de capoeira de Adamantina, do grupo Estrela da Barra, se destacaram em competição realizada em Monte Castelo, conquistando 1º e 2º lugares em suas categorias, além do 3º lugar geral como melhor equipe entre mais de 270 participantes.

Treinados pela Mestre Sara e pela professora Suelen Rocha, com atividades nos bairros Jardim Brasil e Bela Vista, os atletas vêm demonstrando dedicação, disciplina e amor pela capoeira, refletindo nos bons resultados.

A iniciativa conta com apoio da Prefeitura e da Secretaria de Esporte. O evento reuniu atletas de cidades como Dracena, Lucélia, Bastos, Paulicéia, Santa Mercedes, Andradina, Junqueirópolis, Taciba e Inúbia Paulista.

“Parabenizamos o Mestre Jabá pela realização do evento, que enche nossa cidade de orgulho”, destacaram a Mestre Sara e a professora Suelen.

 

 

 

 

 

 

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