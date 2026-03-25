Capoeiristas de Adamantina conquistam pódios em competição regional

Os alunos de capoeira de Adamantina, do grupo Estrela da Barra, se destacaram em competição realizada em Monte Castelo, conquistando 1º e 2º lugares em suas categorias, além do 3º lugar geral como melhor equipe entre mais de 270 participantes.

Treinados pela Mestre Sara e pela professora Suelen Rocha, com atividades nos bairros Jardim Brasil e Bela Vista, os atletas vêm demonstrando dedicação, disciplina e amor pela capoeira, refletindo nos bons resultados.

A iniciativa conta com apoio da Prefeitura e da Secretaria de Esporte. O evento reuniu atletas de cidades como Dracena, Lucélia, Bastos, Paulicéia, Santa Mercedes, Andradina, Junqueirópolis, Taciba e Inúbia Paulista.

“Parabenizamos o Mestre Jabá pela realização do evento, que enche nossa cidade de orgulho”, destacaram a Mestre Sara e a professora Suelen.

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