Polícia Militar apreende fios furtados e registra flagrante de receptação em Adamantina



A Polícia Militar apreendeu, na manhã desta quarta-feira (25), cabos de aço e fios de cobre durante uma ocorrência de furto e receptação em Adamantina.

Após denúncia de furto em uma unidade de ensino, um adolescente foi abordado e indicou ter vendido fios a um ferro-velho no Jardim Brasil. No local, os policiais encontraram materiais com sinais de queima, levantando suspeitas sobre a origem.

Os itens foram apreendidos e os envolvidos encaminhados à DIG, onde o caso segue em investigação. (Por: Redação)



