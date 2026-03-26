SOS VET completa 15 anos em Adamantina

Cuidar de quem faz parte da família exige confiança, estrutura e atendimento de qualidade. Em Adamantina, a SOS Vet – Clínica Veterinária se consolida como uma das principais referências no cuidado com pequenos animais, oferecendo atendimento clínico e cirúrgico 24 horas.

Localizada na rua Nove de Julho, 603, no centro da cidade, a clínica une tradição e inovação. Ao completar 15 anos de atuação, a SOS Vet passa por uma reformulação em seu layout externo e fachada, reforçando o compromisso com a modernização e o bem-estar de seus pacientes pets e tutores.

A clínica conta com equipamentos de última geração e uma equipe especializada, preparada para atender desde casos de rotina até situações de emergência. Entre os diferenciais está a atuação do médico veterinário dr. Vinícius Buffon Maion, com especialização em oncologia veterinária, oferecendo suporte avançado em tratamentos mais complexos.

Com atendimento 24 horas, a SOS Vet garante suporte contínuo, proporcionando mais segurança para quem busca cuidado imediato e de confiança para seus pets.

Para agendamentos ou emergências, entre em contato pelo telefone: (18) 99722-6964.

Por Folha Regional Adamantina

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