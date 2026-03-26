Adamantina promove Semana da Conscientização sobre o Autismo com foco em informação e inclusão

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realiza entre os dias 30 de março e 2 de abril, a Semana da Conscientização sobre o Autismo, com uma programação voltada à sensibilização da comunidade escolar e da sociedade sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Mais do que informar, a iniciativa busca ampliar a compreensão sobre o que é o autismo. O TEA é uma condição do neurodesenvolvimento que afeta, em diferentes níveis, a comunicação, a interação social e o comportamento. Cada pessoa no espectro é única, com características, habilidades e necessidades específicas, o que reforça a importância do respeito às individualidades.

Durante a semana, as ações serão desenvolvidas por meio das mídias sociais e também nas escolas do município, com conteúdos informativos e educativos que incentivam o conhecimento, combatem preconceitos e promovem a inclusão.

A proposta é conscientizar a população sobre a importância do acolhimento e da garantia de direitos das pessoas com TEA, fortalecendo práticas inclusivas por meio de atividades educativas, diálogo e compartilhamento de informações.

A programação conta com o envolvimento de diversas instituições e parceiros, entre eles a Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação, CREAS, CMDCA, CMPD, GAAFPD, Conselho Tutelar (CT), Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), APAE e demais entidades que atuam na promoção e defesa dos direitos das pessoas com deficiência.

A ação integra o calendário do mês de abril, marcado pelo Dia Mundial de Conscientização do Autismo (2 de abril), reforçando o compromisso do município com a construção de uma sociedade mais inclusiva, acessível e igualitária.

COMUNICAÇÃO – PREFEITURA DE ADAMANTINA



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