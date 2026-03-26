Fundo Social de Solidariedade de Adamantina abre inscrições para curso gratuito de sopas e caldos

O Fundo Social de Solidariedade de Adamantina está com inscrições abertas para o curso gratuito de sopas e caldos, oferecido por meio do programa Cozinhalimento, iniciativa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Para a realização das aulas, o Fundo Social conta com a parceria da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, responsável pelo custeio da iniciativa no município.

A capacitação terá início no dia 9 de abril e disponibiliza 18 vagas. Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais.

O curso contará com quatro encontros presenciais, realizados sempre às quintas-feiras, das 19h às 22h, proporcionando aos participantes a oportunidade de aprender técnicas culinárias, incentivar a geração de renda e promover a segurança alimentar.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas online, por meio do link:

https://forms.gle/fdHMTtQbuzgBKyW89

Os interessados que tiverem dificuldade no preenchimento do formulário podem procurar o Fundo Social de Solidariedade de Adamantina, localizado na Alameda Armando Sales de Oliveira, 51, para receber apoio no processo de inscrição.

A iniciativa reforça o compromisso com a qualificação profissional e o desenvolvimento social da população, oferecendo oportunidades gratuitas de aprendizado e geração de renda.

COMUNICAÇÃO – PREFEITURA DE ADAMANTINA



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