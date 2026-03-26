Farmácia Municipal de Adamantina registra média de 8,5 mil atendimentos mensais em novo endereço

A Farmácia Municipal de Adamantina tem registrado aumento significativo na demanda desde a mudança para o novo endereço, ocorrida em 24 de novembro de 2025. Atualmente, o serviço atende, em média, cerca de 8.500 pacientes por mês, o que representa aproximadamente 500 atendimentos diários.

Instalada na Rua Joaquim Nabuco, em frente ao CENAIC, a unidade passou por adequações estruturais importantes para garantir mais eficiência no armazenamento e na dispensação de medicamentos. Entre as melhorias realizadas estão a reestruturação da parte elétrica, a troca do padrão de energia e a instalação de um gerador, assegurando maior segurança e continuidade no atendimento.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Elisabete Cristina Jacomasso Marquetti, o aumento na procura já era esperado. “Houve um crescimento significativo na demanda. Nos preparamos com a ampliação na compra de medicamentos, justamente para atender esse aumento na procura”, destacou.

Atualmente, a Farmácia Municipal funciona das 7h às 17h, oferecendo atendimento contínuo à população. Diante do crescimento da demanda, a Prefeitura estuda a possibilidade de ampliação do horário de funcionamento, atendendo inclusive a sugestões da comunidade, especialmente de pessoas que trabalham durante o dia e enfrentam dificuldades para acessar o serviço no horário atual.

No entanto, a medida ainda está em análise, uma vez que depende da viabilização de equipe adicional para garantir a qualidade do atendimento.

A ampliação e modernização da Farmácia Municipal reforçam o compromisso da administração municipal com o acesso da população a medicamentos e serviços essenciais de saúde, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos adamantinenses.

COMUNICAÇÃO – PREFEITURA DE ADAMANTINA



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