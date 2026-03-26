Prefeitura de Adamantina formaliza adoção de canteiros pelo programa “Adote o Verde”

A Prefeitura de Adamantina realizou, na noite desta quarta-feira, 25 de março, a assinatura dos termos de adoção de canteiros do programa “Adote o Verde”, em evento realizado no Paço Municipal. A iniciativa marca mais uma etapa no fortalecimento das políticas públicas voltadas à preservação ambiental e à participação cidadã.

A cerimônia contou com a presença do prefeito José Carlos Martins Tiveron, dos secretários municipais Eder Bonfain (Obras e Serviços) e Juliana Kenei Amadio Silva Bressan (Assuntos Jurídicos), da vereadora Meire Alves, além de moradores que aderiram à proposta. O programa tem como objetivo incentivar a corresponsabilidade da população na conservação dos espaços públicos, promovendo o cuidado coletivo com a cidade.

Lançado no dia 10 de março, o “Adote o Verde” é amparado pela Lei Municipal nº 3.715/2016 e pelos decretos nº 5.734/2017 e nº 7.262/2026. A legislação permite que pessoas físicas, empresas, associações e entidades adotem áreas públicas, como canteiros e praças, contribuindo diretamente para a preservação ambiental e a melhoria da paisagem urbana.

Cooperação entre poder público e comunidade

Atualmente, Adamantina conta com 207 canteiros disponíveis para adoção. Até o momento, 42 interessados manifestaram intenção de assumir 68 espaços, demonstrando o engajamento da população com a proposta e o potencial de expansão da iniciativa.

Funcionamento do programa

A Prefeitura fornecerá substrato orgânico produzido por meio de compostagem, rico em nutrientes e adequado para o desenvolvimento de mudas e hortas. O material é produzido no Centro de Compostagem, localizado na Estrada 15 (Bairro Boa Vista), a partir da decomposição de resíduos orgânicos, como restos de alimentos, podas e estercos.

O processo de compostagem utiliza materiais ricos em nitrogênio e carbono, como serragem e palha, e leva entre 90 e 120 dias, resultando em um composto fértil, com alta capacidade de retenção de água e baixa contaminação biológica.

Além disso, técnicos das Secretarias de Obras e Serviços e de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente prestarão suporte aos participantes, com orientações técnicas sobre cultivo e disponibilização de mudas apropriadas para cada espaço. O município também disponibilizará placas de identificação com o nome de cada adotante, que serão instaladas nos respectivos canteiros.

Normas

Os participantes deverão seguir normas técnicas relacionadas às espécies e ao porte das plantas. A Prefeitura fornecerá mudas, mas os adotantes também poderão adquirir plantas por conta própria, desde que respeitadas as orientações estabelecidas. O termo de adoção tem validade de 24 meses, podendo ser prorrogado mediante interesse das partes.

Participação que transforma

O programa “Adote o Verde” reforça a importância da colaboração entre poder público e comunidade, promovendo mais qualidade de vida, valorização ambiental e o fortalecimento do senso de pertencimento entre os moradores.

A administração municipal destaca que a iniciativa permanece aberta a novos participantes interessados em contribuir com o cuidado e a preservação das áreas verdes da cidade.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (18) 3521-3910 ou por meio do protocolo online disponível no site oficial da Prefeitura.

COMUNICAÇÃO – PREFEITURA DE ADAMANTINA



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