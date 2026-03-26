Adamantina ganha destaque nacional em revista sobre cidades inteligentes e gestão pública

Na 95ª edição da Revista Prefeitos & Gestões, sob o tema “Supermunicípios: como chegar lá!”, Adamantina está representada pelo prefeito José Carlos Martins Tiveron. Mais do que um reconhecimento institucional, a publicação retrata uma cidade que, mesmo sem grande porte, demonstra que a verdadeira grandeza se constrói com visão, compromisso e coragem para inovar.

O destaque conferido ao município não está relacionado à sua dimensão territorial, mas à forma como enfrenta os desafios do presente e projeta o futuro. A implantação do programa Sem Papel simboliza esse novo momento, marcado pela modernização administrativa, eficiência operacional e respeito aos princípios de uma gestão pública responsável.

Esse avanço é resultado direto do empenho de servidores e colaboradores que, com dedicação e espírito público, transformam ideias em conquistas e levam o nome de Adamantina a todo o país como referência de seriedade e excelência.



“Enquanto cidades maiores operam com centros de monitoramento e big data, Adamantina demonstra que inteligência também se constrói pela racionalização do espaço urbano e pela eficiência operacional”, destacou o prefeito José Carlos Martins Tiveron na publicação.

O que destaca a reportagem

Escala não é determinante

Um dos principais mitos sobre cidades inteligentes é a ideia de que apenas grandes centros podem alcançar esse patamar. As experiências analisadas mostram o contrário. Enquanto São José dos Campos evidencia como grandes estruturas podem ser certificadas e internacionalizadas, Adamantina comprova que municípios menores podem alcançar inteligência urbana por meio de eficiência operacional, planejamento estruturado e aplicação estratégica de recursos.

O fator determinante não é o tamanho, mas a visão de gestão.



2026: da digitalização à inteligência urbana consolidada

Os desafios projetados para 2026 incluem a automação de processos, ampliação da infraestrutura digital, mobilidade integrada, governança fiscal eficiente e uso estratégico de dados. Transformar municípios em “supermunicípios” exige a integração entre tecnologia, planejamento territorial e responsabilidade fiscal.

Mais do que adotar soluções isoladas, é necessário construir um ecossistema de gestão pública moderno, sustentável, transparente e orientado por resultados. A experiência de cidades como São José dos Campos e Adamantina indica que o futuro da administração municipal brasileira será definido pela capacidade de integrar dados, infraestrutura e governança.

“São José dos Campos mostra o caminho da certificação, indicadores e monitoramento contínuo. Adamantina evidencia que infraestrutura moderna e mobilidade eficiente são bases indispensáveis para qualquer agenda de cidade inteligente.”

Sobre a revista

A Revista Prefeitos & Gestões alcança mais de 11 mil gestores públicos — entre prefeitos e vice-prefeitos — dos 5.570 municípios brasileiros, levando informações políticas, econômicas, sociais e culturais que contribuem para a boa governabilidade.

A cada edição, o leitor acompanha análises e opiniões de prefeitos, governadores, ministros, parlamentares, especialistas e representantes do setor privado, consolidando-se como uma importante fonte de informação e reflexão para a gestão pública no Brasil.