Vereadores pedem informações sobre implantação do Sistema de Digitalização da Saúde

A implantação e o funcionamento do SIGS (Sistema de Digitalização da Saúde) foram temas do Requerimento nº 058/2026 aprovado na sessão ordinária da Câmara Municipal na noite da última segunda-feira (16), tendo em vista que a Administração Municipal divulgou por meio de suas redes sociais a conquista de recurso no valor de R$ 2.410.000,00 destinado pela deputada federal Adriana Ventura para investimentos na área da saúde do município e que viabilizaria o programa que tem como objetivo modernizar e integrar o atendimento nas unidades de saúde do município;

“De acordo com o anúncio realizado pelo Poder Executivo, o recurso já estaria cadastrado em sistema e aguardando liberação por parte do Governo do Estado para posterior transferência ao município, ainda que se trate de recurso de origem federal”, diz trecho do documento legislativo assinado.

Os autores do Requerimento, Daniel Fabri e Aguinaldo Galvão, solicitam informações sobre o detalhamento do projeto de implantação do SIGS, especificando objetivos, etapas de implantação e cronograma previsto para execução, bem como pedem cópia do projeto técnico, plano de implantação ou documentação administrativa relacionada ao sistema.

“Haverá contratação de empresa especializada para implantação, desenvolvimento ou manutenção do sistema, indicando? Em caso positivo, o modelo de contratação previsto. O valor de R$ 2.410.000,00 será integralmente utilizado na implantação do sistema ou se parte do recurso será destinada à aquisição de equipamentos, infraestrutura tecnológica ou outras finalidades relacionadas à digitalização da saúde? E queremos saber ainda em qual fase se encontra atualmente o processo de liberação do recurso, também se se o Município deverá aportar contrapartida financeira ou estrutural”, acrescentam.

Com o aval unânime no plenário do Poder Legislativo, o Requerimento foi encaminhado ao Executivo para resposta dentro do prazo legal em vigência.

Por Folha Regional Adamantina

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