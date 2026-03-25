QualiAgro valoriza produção rural em evento neste domingo em Adamantina

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), realiza neste domingo, 29 de março, mais uma edição da QualiAgro, iniciativa voltada à valorização da produção rural local.

O evento acontece a partir das 16h, no Parque dos Pioneiros, reunindo associações e cooperativas de produtores rurais do município.

Durante a programação, a população poderá adquirir produtos diretamente dos produtores, fortalecendo a economia local e incentivando o consumo de alimentos frescos e de qualidade. Entre os itens disponíveis estarão produtos hortifrúti, leite e derivados, além de mel.

A QualiAgro tem como objetivo aproximar produtores e consumidores, promovendo o desenvolvimento do setor agrícola, a geração de renda no campo e o acesso a produtos locais.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com o fortalecimento da agricultura familiar e o incentivo às cadeias produtivas do município.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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