Coordenador do curso de Direito da FAI ingressa em doutorado na Unesp

O coordenador do curso de Direito do Centro Universitário de Adamantina (FAI), Prof. Me. Igor Terraz Pinto, iniciou em 2026 o seu doutorado junto ao Programa de Pós-Graduação em Agronegócio e Desenvolvimento da Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus de Tupã.

Igor Terraz Pinto possui uma sólida trajetória acadêmica e profissional. Mestre em Direito pelo Univem (Marília), o docente acumula vasta experiência na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), onde presidiu a 59ª Subseção de Adamantina por duas gestões e liderou comissões locais e regionais, além de ter integrado a comissão estadual de Ensino Jurídico. Na FAI, além da coordenação de Direito, ele preside o Centro de Estudos, Pesquisas e Atividades Complementares (CEPAC), acumulando passagens pela coordenação de outros cursos e pelo Conselho Universitário.

A escolha da área de concentração em Agronegócio e Desenvolvimento busca alinhar o conhecimento jurídico às demandas econômicas regionais. “A FAI sempre foi o alicerce fundamental da minha trajetória acadêmica e profissional. Ingressar no doutorado da Unesp é um passo que visa não apenas o crescimento pessoal, mas também o fortalecimento do curso de Direito. Minha meta é retribuir esse conhecimento aos nossos alunos, elevando ainda mais o patamar científico da nossa instituição”, destacou o coordenador.

Além da atuação acadêmica, o professor mantém participação ativa na sociedade civil, presidindo o Conselho Municipal de Turismo de Lucélia por duas gestões e atuando como vice-presidente do Instituto Hans Peter Wirth em 2023/2024.

Por Jéssica Nakadaira / Crédito da foto: Arquivo Pessoal

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