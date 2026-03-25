Após mudança de local, Farmácia Municipal passa a atender em média 8.500 pacientes por mês

Desde que foi reinaugurada no novo endereço pela Gestão José Tiveron – dia 24 de novembro do ano passado – a Farmácia Municipal tem registrado uma mudança considerável no número de atendimentos prestados à população, de acordo com informação revelada pela secretária de saúde Cris Jacomasso na entrevista para a TV Folha Regional.

“Nós tivemos um aumento na demanda de pacientes. Estamos atendendo, em média, 400 a 500 por ida e aproximadamente 8.500 pacientes por mês. Por isso, inclusive, fizemos uma compra maior de medicamentos, já esperando essa elevação na procura”, relatou.

Cris revelou ainda que o horário da Farmácia pode ser ampliado. “Por sugestão de uma munícipe, estamos estudando a possibilidade de estender o funcionamento depois das 17h, para possibilitar que aquelas pessoas que trabalham durante o dia também consigam ter acesso ao atendimento de maneira mais tranquila”. Porém, para isso, a Secretaria de Saúde precisaria ter uma equipe extra, o que dificulta a medida.

Atualmente a Farmácia Municipal fica aberta 7h às 17h e está instalada no prédio localizado na Rua Joaquim Nabuco, em frente ao CENAIC, que precisou receber diversas adequações ligadas estrutura interna e à energia elétrica, como a troca do padrão e a instalação de gerador, para ficar apto a armazenar e dispensar os medicamentos à população.

Por Folha Regional Adamantina

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